È sceso in campo da titolare contro il Napoli nel'ultimo turno di campionato e Jerdy Schouten sembra aver fatto breccia nel cuore degli azzurri. Cristiano Giuntoli, infatti, che lo segue da ben prima dell'arrivo in Serie A, sembra essersi convinto delle potenzialità del centrocampista olandese oggi alla corte di Mihajlovic, e seguirà il futuro del calciatore nei prossimi mesi.

A confermarlo è anche il Telegraaf, il quotidiano olandese che sottolinea come l'interesse di Giuntoli per Schouten parta dai tempi dell'Excelsior, prima del trasferimento al Bologna. Il classe 1997 era stato anche accostato alla nazionale olandese ed è probabile una sua convocazione nei prossimi mesi se le prestazioni con il Bologna continueranno a essere di alto livello come in questo avvio di stagione.

