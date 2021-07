Napoli, il Bologna smentisce le voci: «Mai chiesti Schouten e Svanberg»

Nessun affare sull'asse Napoli-Bologna. A confermarlo ci ha pensato Walter Sabatini, direttore tecnico del club emiliano che ha smentito le voci di mercato che si erano rincorse nelle ultime settimane. «Il Napoli non mi ha mai chiesto Schouten e Svanberg» ha detto il dirigente bolognere, interrogato sul tema mercato estivo da Radio Kiss Kiss.

Sia il centrocampista olandese che quello svedese erano stati accostati al Napoli di Spalletti che cerca rinforzi anche in Italia per la mediana azzurra del prossimo anno. «Svanberg, in particolare, è una persona e un calciatore speciale. Lo ammiro e stimo tanto, pero ribadisco che Giuntoli non mi ha mai contattato per questi due giocatori» ha concluso Sabatini.