Schuurs, è asta: 30 milioni dalla Premier League, il Napoli alla finestra

Ci ha messo poco a farsi apprezzare Perr Schuurs, l'olandese volante del Torino arrivato in granata la scorsa estate e già punto di forza della formazione di Juric che tanto bene sta facendo in Serie A. Il difensore piace ai migliori club italiani, dall'Inter al Napoli, ma il suo futuro potrebbe già essere lontano dall'Italia viste le offerte che già fioccano dal'estero.

La più importante, al momento, sarebbe quella del Leicester: le foxes hanno proposto già al Torino 28 milioni di euro per poter mettere immediatamente le mani sul difensore olandese. Difficilmente i granata lasceranno andare il calciatore già in questa finestra di mercato invernale, ma per Schuurs potrebbe aprirsi velocemente un'asta in vista della prossima estate.