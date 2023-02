Scudetto al Napoli, da Torre del Greco il bracciale anti-seccia

È l’anno dello scudetto del Napoli? Si sa, i napoletani sono scaramantici, quindi si pensa ma non si dice. «Non succede, ma se succede?» È il claim generale sui social, per le strade, nei bar, nelle piazze. Allora per scaramanzia ci vuole un bell’amuleto. E che anti-sfiga migliore di corallo, cammeo e pietre preziose? Nasce a Torre del Greco, città del corallo, il braccialetto anti-seccia che vuole essere un augurio per la squadra e allontanare i menagrami. A realizzarlo Lucia Vitiello, cammeista, corallara e artigiana torrese che ha creato una linea di gioielli raffinata e identitaria, investendo dal nulla nel campo del corallo. Il braccialetto è una vera chicca e sta andando a ruba, soprattutto per il suo valore scaramantico.

«Questo bracciale nasce per scaramanzia - spiega Lucia Vitiello - abbiamo inciso il logo del Napoli su conchiglia sardonica, montandolo sul turchese che rispecchiano i colori del Napoli e con il cornetto rosso che aiuta ad allontanare le secce».

Lucia Vitiello si è distinta, in un periodo in cui il corallo e il cammeo a Torre del Greco hanno attraversato una crisi, per aver imparato dalle umili botteghe. «Nel viaggio della mia vita ho scoperto - conclude- che le persone sanno poco e niente del cammeo e del corallo, della loro provenienza e della loro lavorazione.

Questo ha stimolato la mia ricerca tra gli artigiani invisibili, laddove nessuno potesse arrivare per poter elevare un lavoro che difficilmente si vede nella vetrina del mondo. Spinta dall’amore per il bello e dalla voglia di esprimermi con qualcosa di unico e inimitabile, ho iniziato a indossare le mie creazioni, riscontrando molto interesse e attenzione. Un interesse che, nel giro di poco si è esteso a molti amanti del corallo e del cammeo, in seguito anche a chi, più ingenerale, ama indossare oggetti belli e esclusivi».