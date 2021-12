Il poker scudetto al giro di boa: Inter schiacciasassi, ma il Napoli c'è

L'Inter campione d'inverno con una giornata di anticipo, il Napoli rilanciato dal successo sul Milan con l'aggancio ai rossoneri al secondo posto, l'Atalanta frenata dalla sconfitta contro la Roma. Il bilancio di metà stagione tra le quattro squadre in corsa per lo scudetto impegnate tra stasera (l'Atalanta gioca in trasferta con il Genoa) e domani (in programma Inter-Torino, Napoli-Spezia e Empoli-Milan) nell'ultimo turno del girone di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati