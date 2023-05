Spalletti ha scritto la storia del Napoli: è l’allenatore del terzo tricolore e ha regalato una gioia immensa ai napoletani che lo hanno ringraziato con un’accoglienza da brividi quando è stato chiamato in campo dal presidente De Laurentiis per la celebrazione della festa scudetto. «L’entusiasmo è un bagaglio, capiamo l’amore di questi colori: c’è tanta gente fuori dallo stadio, spesso l’abbiamo detto che dobbiamo renderli felici. Il fatto che si possa aver contribuito a generare quest’amore ci rende orgogliosi. La miglior qualità è donare agli altri felicità. Quando vedi un affetto così forte diventa tutto una grande soddisfazione», ha detto nelle interviste post partita.



Luciano che è entrato nel cuore dei napoletani, il suo feeling è fortissimo con la città, un amore a vista d’occhio che si è rafforzato sempre di più in questi due anni di permanenza sulla panchina azzurra. «La bandiera per me? Sì, l’ho vista, la voglio comprare, se ne vedono tante di bandiere, una per me non c’era mai stata. Camper? Voglio fare un giro adesso per Napoli, prima non avevamo i punti per farlo», dice il tecnico che è rimasto stregato dalla bellezza della città e ha promesso ora che avrà un po’ di tempo libero in più di andare a visitare i tanti posti che ancora non è riuscito a vedere. «Mi piace andare a vedere tutte le piazze, ma per far festa devi avere la certezza. Fino a che non hai i punti che servono non puoi festeggiare», spiega.

APPROFONDIMENTI Scudetto Napoli, è festa in città: bandiere a piazza del Plebiscito e caroselli sul lungomare Liberato alla festa scudetto, concerto allo stadio Maradona con il Napoli campione d'Italia L'emozione di Paolo Sorrentino: «È molto più della Grande Bellezza»

Il presente è il trionfo sulla panchina azzurra, il primo titolo conquistato in Italia dopo i due vinti in Russia con lo Zenit San Pietroburgo. E Spalletti ha parlato del futuro mandando dei messaggi distensivi. «Non ci sono problemi, la società mi ha mandato una lettera per avvisarmi che esercitavano l’opzione: l’ho trovato corretto loro avevano quest’opzione e l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito di ciò, ma c’è ancora del tempo. Mancano partite alla fine del campionato», dice e aggiunge: «Ma quale dialogo si è interrotto? C’è sempre stato. Li ringrazio perchè hanno esercitato il rinnovo del contratto. Da un punto di vista mio penso sempre che ci si debba parlare, per andare a creare quello che può essere più importante per il Napoli». L’allenatore che ha guidato un gruppo di calciatori fantastico, rinforzato l’estate scorsa dal direttore sportivo Giuntoli con grandi colpi, a cominciare da Kavarastkhelia e Kim. E Spalletti riferisce particolare importante in merito alla prossima stagione. «I presupposti sono questi, di una squadra forte. Nel primo tempo non siamo riusciti a fare il nostro calcio, nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Giuntoli sta già lavorando sulla squadra come ha sempre fatto per anticipare i tempi, ci vogliono confronti all’interno dove ognuno dice quello che penso».

Il tecnico incontrerà De Laurentiis per parlare del futuro e al del suo contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2024. Intanto, si gode il trionfo del suo Napoli ed esalta il gruppo sottolineando quelli che sono stato i grande meriti dei calciatori azzurri. «Se ci sono differenze di comportamento diventa impossibile vincere. O sei squadra, o non vinci. Puoi avere i calciatori che vuoi, ma senza l’unità di intenti non vai da nessuna parte. Ci sono ancora quattro partite, bisogna finire bene per il livello di calciatori e di persone che sono. È la vittoria di tutti, diventa impossibile vincere uno scudetto in questo modo se non hai una squadra importante nell’intero gruppo, bisogna mantenere questa qualità anche per la prossima stagione». La qualità alta del Napoli che passa attraverso diversi uomini chiave, uno su tutti, Victor Osimhen, il capocannoniere della serie A arrivato a 23 gol con la rete contro l’Udinese e determinante in tante partite di campionato. «Osimhen ha dimostrato di avere grande personalità, non dimentichiamo che è giovane e può subire gli sbalzi d’umore. Ha avuto il coraggio di andare a ritirare il rigore: lo si era detto nello spogliatoio perchè lui deve vincere la classifica dei cannonieri e perchè sa battere i rigori».

Un perfezionista, un tecnico che cura tutti i particolari e trascorre ore e ore a Castel Volturno, seguendo ogni minimo dettaglio: la sua vita dedicata interamente al calcio e far rendere al massimo i suoi giocatori, cosa che gli è riuscita al meglio a Napoli compiendo una straordinaria impressa. Un campionato stravinto con un distacco enorme sulle inseguitrici e ottenendo risultati sempre attraverso il bel gioco e un calcio spettacolo con una mentalità offensiva. «Studiare bisogna farlo sempre: quando si ferma la curiosità siamo morti. C’è sempre un altro modo migliore per fare le cose, basta saperlo trovare».