Scudetto Napoli, i biglietti dei treni Eav celebrano la vittoria degli azzurri

Da questa mattina nelle biglietterie di Eav, holding ferroviaria dei trasporti in Campania, sono in vendita i biglietti ideati per la vittoria dello scudetto del Napoli.

Si tratta di una iniziativa sviluppata in accordo con il consorzio unico Campania.

Una serie di 8 differenti titoli di viaggio, ognuno con una diversa grafica dedicata all'impresa sportiva che sta appassionando la città.

I biglietti si acquistano alla tariffa normale dei titoli di viaggio regionale senza nessun sovrapprezzo.