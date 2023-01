Scudetto all'ultima giornata? Per i bookies il Napoli lo vincerà molto prima

Non se, ma quando. E anche come. Da un lato i tifosi napoletani fanno gli scongiuri, appellandosi alla classica scaramanzia. Dall'altra i bookie scommettono sul margine di vantaggio e sulla giornata in cui il Napoli sarà campione d'Italia. Insomma, per gli scommettitori è (quasi) assodato che arrivi il terzo scudetto sotto il Vesuvio. Anzi, a stare a vedere le quote, il popolo azzurro festeggerà in anticipo. Visto che il tricolore conquistato sul filo di lana, proprio all'ultima giornata, è dato 20 a 1. Vale a dire dieci volte tanto rispetto allo scudetto che arrivi in una delle quattro giornate precedenti. Per i bookmakers quindi il Napoli-Sampdoria del 4 giugno, che sancirà la fine della stagione, sarebbe quasi inutile giocarla. Mentre si può scommettere sulle altre gare di maggio, che valgono il doppio della posta: Udinese-Napoli, Napoli-Fiorentina, Monza-Napoli, Napoli-Inter e Bologna-Napoli.

Merito naturalmente del cammino della squadra di Luciano Spalletti, che nelle 18 partite giocate sinora ha tenuto una media di 2,6 punti che l'ha portata in testa a quota 47. Media che se fosse mantenuta porterebbe gli azzurri alla soglia della fatidica quota 100.

Il Napoli, infatti, sinora ha fatto il vuoto. E ovviamente si bancano anche i punti di distacco finali. Anche qui i bookie credono in un predominio azzurro, visto che la quota più sfavorevole è il gap di vantaggio tra 7 e 9 punti, a 2,25, seguito da un scarto tra i 4 e 6 punti, visto invece a 2,50. Fissato invece a 10 un arrivo a pari merito con il conseguente spareggio, reintrodotto proprio a partire da questa stagione. Dieci come la quota che ormai viene assegnata a Milan e Inter, con qualche oscillazione sino a 9 (dipende dalle agenzie), mentre il Napoli alla fine viene dato a 1,30.