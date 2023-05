Scudetto Napoli, niente bus scoperto in città: «Ecco chi ha detto no»

Bus scoperto in giro in città per festeggiare lo scudetto? Il no sembra definitivo. E il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi svela il motivo: «Non è una mia decisione, abbiamo caldeggiato la possibilità della presenza di alcuni giocatori nelle piazze ma anche per quanto riguarda il bus scoperto ci sono state molte perplessità anche del Viminale» le sue parole a Radio Kiss Kiss.

«La gestione di una grande folla diventa molto complessa dal punto di vista della sicurezza. Queste decisioni non competono a me, posso mettere a disposizione strutture del Comune ma più di questo non posso fare» ha continuato Manfredi «Stiamo lavorando per avere dei maxischermi nella piazze della città e della provincia in maniera tale che si possa vedere anche in maniera comunitaria. La festa è dei napoletani e sappiamo che vogliono state tutti insieme».

Una novità anche per Luciano Spalletti, pronto a salutare il club con l'ennesimo riconoscimento: «C'è stata una votazione unanime per la cittadinanza onoraria a Spalletti, ha dato molto alla città, è una persona molto amata e quindi credo sia doveroso.

Lo stadio? Servono investimenti massicci, se c’è una volontà del Napoli di investire fortemente sullo stadio seguendo le norme vigenti, non potremo che favorire una cosa del genere»