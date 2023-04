Anche Capri vuole festeggiare lo scudetto del Napoli: flashmob in Piazzetta

Flashmob alla vigilia della decisiva partita, che domani vedrà un agguerrito Napoli scendere in campo contro la Salernitana, per conquistare lo Scudetto. La Piazzetta di Capri si è trasformata in uno scenario di teatro con le allieve della Scuola Isola Danza che hanno dato vita ad una performance artistica con la colonna sonora dell’inno ormai famoso “Sarò con te e tu non devi mollare” ed altri cori canori da stadio. L’iniziativa è stata presa dal comitato di giovani e meno giovani che da qualche giorno stanno allestendo la sceneggiatura per le strade di Capri ed organizzando eventi per domenica sera, dopo il derby tra Napoli e Salernitana.

Intanto continuano a fiorire le iniziative sull’isola azzurra, un cinturino d’orologio tricolore è stato realizzato dall’artista caprese Patrizia Costante ed in edizione limitata con soli 25 esemplari, sarà messo in esposizione domani proprio durante il fischio dell’arbitro nelle vetrine di Capri Watch. Sull’isola sale la febbre della vigilia e tutti si augurano di scendere vittoriosi in Piazzetta all’ombra del Campanile e ad Anacapri piazza Vittoria è stata presa a simbolo proprio come nome beneaugurante che riporterà dopo 33 anni il Napoli a diventare campione d’Italia se la bravura dei giocatori e lo stellone aiuteranno la squadra in campo.