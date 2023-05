Scudetto Napoli, Carmen Caccavale regina del bodypainting: «Il mio corpo ​dipinto per amore di Napoli»

Da Napoli nel cuore al Napoli su pelle è un attimo. Lo sa bene Carmen Caccavale, 24enne di Torre del Greco, le cui immagini hanno impiegato pochissimo a fare il giro del web. Sì, perché grazie alla collaborazione con alcuni artisti è diventato icona del terzo scudetto del Napoli. Come? Facile, merito di vere e proprie opere d’arte dipinte sul suo corpo. «Non è la prima volta che faccio body painting», spiega. «Anzi, siamo arrivati terzi al mondiale in Austria». Da tre anni a questa parte, infatti, Carmen - che nasce come ballerina e insegnate di danza classica - ha trovato in questa forma di arte visiva una nuova fonte di ispirazione.

E così sono nati i progetti che le hanno permesso di diventare famosa su tutto il web per il popolo di fede napoletana ma non solo. «Il primo progetto è nato da un evento organizzato e ideato dal beauty center Habibi di Robert Pane a Sorrento ed è stato realizzato da Veronica Bottigliero, in arte WeroniqueArt», poi il più recente. «Nato dalla collaborazione con Roberto Signetti per Tutto Pizza Napoli 2023 e l’artista Diego Bormida che mi ha dipinta». Proprio in questa seconda occasione Carmen ha «sfilato» ai Quartieri Spagnoli arrivando fino a murale dedicato a Maradona. «È stato molto emozionate, addirittura mi tremavano le gambe.

Non ero mai stata lì e mi hanno accolto come se fossi una mascotte». Ma a spingere Carmen più del tifo è stato l’amore per la sua terra. «Amo lo sport in generale e sono una sportiva, anche se non seguo tutte tutte le partite del Napoli sono tifosa, ma sopratutto amo la mia terra e voglio ricambiare tutto quello che mi ha dato negli anni».

Una cosa è certa, Carmen è una ragazza dalle idee molto chiare, anche dal punto di vista sentimentale. «Al momento sono single, ma non c’è il rischio di ritrovarmi accanto una persona gelosa. Sono una persona molto semplice. Ci può stare la gelosia, ma nei limiti: questo è il mio lavoro. E se per amore mi chiedessero di smettere non sarebbe amore».