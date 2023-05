Scudetto al Napoli, il governatore De Luca: «Abbiamo goduto tutti»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a una manifestazione sulla sicurezza stradale alla Mostra d'Oltremare, ha parlato dello scudetto appena vinto dal Napoli: «Siamo freschi di un altro primato sportivo e abbiamo goduto tutti quanti. Ci abbiamo messo 30 anni per la conquista di un campionato ma il godimento è doppio, non solo per aver vinto un campionato ma per averlo vinto esprimendo il calcio più bello d'Italia».

«​Questo lo dico ​- ha aggiunto De Luca - ​perché dobbiamo essere orgogliosi anche della capacità organizzativa che mostriamo. ​Dobbiamo essere orgogliosi della nostra tradizione, della nostra umanità e della nostra fantasia, ma dobbiamo ricordarci sempre che l'immagine di Napoli e della Campania deve avere sempre due facce, perché sennò ci prendono in giro».

«L'immagine che hanno ​di noi fuori Napoli e della Campania - continua il presidente della Regione - è quella di gente allegra, bella, simpatica ma squinternata, incapace di organizzazione, di disciplina e di produrre risultati. Noi dobbiamo sempre ricordare che siamo la città dell'allegria, della fantasia, se volete anche degli eccessi, ma anche la città di Benedetto Croce, di Renato Caccioppoli, della grande scienza matematica, dei grandi politecnici, siamo anche la città capace di organizzazione, di disciplina e di sacrificio come abbiamo dimostrato durante il Covid quando abbiamo retto meglio di tutte le altre regioni d'Italia».