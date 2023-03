Festa scudetto del Napoli, de Magistris contro Manfredi: «Numero chiuso? Come godere senza arrivare»

Hanno fatto immediatamente il giro del web le parole di Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli che ha commentato dai suoi account ufficiali sul web l'ipotesi di una festa scudetto a "numero chiuso" per i tifosi della città. Una opzione che il Comune avrebbe a portata di mano per provare ad arginare la marea d'amore che i napoletani sono pronti a riversare per strada. «Festa scudetto a Piazza Plebiscito a numero chiuso su prenotazione è come godere senza arrivare» si legge però dall'account dell'ex sindaco. Una frecciata osè a Manfredi e all'attuale amministrazione cittadina.