Scudetto Napoli a un passo: la festa in casa Juve supera il sogno

La festa in casa della Juventus ha superato anche il sogno: una gara sudata con un solo gol che ha sbloccato il risultato, segnato al 90’ proprio come qualche anno fa. Uno 0-1 che si porta dietro qualche reminiscenza, ma stavolta è tutta un’altra musica rispetto al passato: ci si prepara a una festa che manca da 33 anni e nessuno potrà togliere questa gioia ai napoletani. La prossima giornata di Serie A infatti potrebbe essere quella decisiva: il Napoli è chiamato a vincere nel derby con la Salernitana, aspettando il risultato di Inter e Lazio. «È fatta, ragazzi», urlano incredule le piazze virtuali. «Un dominio così grande per tutta la stagione che neanche gli arbitri hanno potuto niente»; «Troppa superiorità, finalmente i risultati ci ripagano dopo anni di bel gioco senza risultato», esultano i tifosi azzurri. Perché dopo tanti anni di sofferenze, sogni sfiorati e poi svaniti, finalmente il Napoli dimostra di essere più forte di tutto e di tutti.

La vittoria allo Stadium ha molteplici significati per i napoletani: non è solo la gara contro la storica rivale, quella che rubò solo qualche tempo fa lo scudetto agli azzurri di Maurizio Sarri. Ma rappresenta la lotta fra Nord e Sud, e allo stesso tempo quella fra i poteri forti e le cosiddette formichine che lavorano e passo passo mettono su qualcosa di straordinario, come una favola che racconta come il lavoro e la costanza prima o poi paghino. Senza investimenti impossibili come quelli fatti dalla Juventus negli ultimi anni, oggi sotto processo per i bilanci poco chiari, o dalle milanesi con le grandi forze economiche asiatiche alle spalle. Perché sono anni che il Napoli è lì in Europa puntando solo al bel gioco, ma mai abbastanza in alto per superare le squadre più blasonate. Almeno finora. Stavolta però, quando nessuno ci credeva più, è successo qualcosa di magico: un incastro unico di intenti fra squadra, città e club che ha creato qualcosa di memorabile: perché mai nella storia alcuna squadra è stata più meritevole del Napoli del titolo, visto il distacco enorme dalle inseguitrici.

Lacrime agli occhi e gioia nel cuore guardando Juve-Napoli: le emozioni regalate dalla squadra di Spalletti sono per il popolo azzurro qualcosa di straordinario. Neanche quel brutto fallo da rosso di Gatti su Kvara, un gesto assolutamente antisportivo che il Var e gli arbitri non hanno notato ha distratto il Napoli dall’obbiettivo: Raspadori dopo pochi minuti in campo è riuscito a dare la zampata vincente mentre la città si preparava alla festa. «Stavolta non hanno potuto rubare», punge il popolo dei social. Altri hanno vissuto di batticuori per quel gol giustamente annullato per il fallo su Lobotka alla ripartenza: «Sarebbe stato l’ennesimo scandalo dopo quello col Milan».

Quello visto al rientro del gruppo a Capodichino è solo un assaggio di una festa che solo Napoli sa fare: perché stavolta si scrive la storia. «Nun te preoccupà uaglione, ce sta o sart for», canta il web rispondendo ai cori di San Siro, pronto a cucire il terzo scudetto sulle maglie azzurre.