Passato e presente, anni gloriosi e altri che sarebbe meglio dimenticare. Ma a Napoli dimenticare è un lusso, soprattutto nel pallone: c'è passione e passionalità, mettere da parte non si può. Soprattutto quando c'è da festeggiare uno scudetto: nell'ultimo mese la città si è lasciata andare a una festa continua, spontanea, naturale. Così naturale da aver rotto ogni confine: non si celebra solo al centro, anzi, dall'area flegrea fino alla Costiera, tutti hanno voluto dire e fare la propria parte.

E nella spontaneità della festa anche una mano tesa a chi la maglia azzurra l'ha vestita in passato: tanto sono gli ex azzurri che hanno preso parte a feste scudetto qua e là per la Campania. In piazza o nei tanti Club Napoli storici o che sono nati per la spinta forte della vittoria. «La cosa più bella? Vedere qualcuno festeggiare lo scudetto con addosso la mia maglia» le parole di Fabiano Santacroce, ex azzurro diventato napoletano d'adozione così come Emanuele Calaió. I due hanno presenziato all'ultimo murales dedicato a Maradona appena dopo la festa scudetto, nel quartiere di Capodichino. «Perché farlo con noi? Perche questa città ama e non dimentica mai per davvero. Anche noi ci siamo sentiti parte della vittoria». Un ponte con quegli anni di ritorno e di rinascita, con calciatori che hanno scelto Napoli in campo e anche nella vita. Napoletano di adozione anche Roberto Sosa, il Pampa dell'area di rigore che in questi mesi si è goduto la città al massimo: da Bacoli a Eboli fino a location più distanti come Pesco Sannita e Ceppaloni. Lontani dall'epicentro tifo ma comunque cuore pulsante della passione azzurra. Tutti i club azzurri hanno voluto ballare, cantare, omaggiare il tricolore, spostando per qualche ora l'amore dal Maradona.

Impossibile elencare gli omaggi arrivati al capitano dei capitani. La vittoria dello scudetto della squadra di Spalletti è stata l'ennesima occasione per rimarcare l'amore della città nei confronti di Maradona. E di chi era in campo con lui. Protagonista della festa scudetto a Cicciano è stato infatti l'ex capitano Beppe Bruscolotti, che a Diego rese la fascia per le prime vittorie. Nessuno di quel Napoli glorioso ha voluto perdersi la festa: «Questi calciatori si renderanno conto di quanto hanno fatto tra quindi o venti anni» le parole di Bruno Giordano, protagonista alla festa scudetto di Calvizzano. Insieme a lui, il fido compagno Salvatore Bagni. E c'è chi come Careca e Krol ha fatto ritorno in città dall'estero pur di non perdersi: l'ex bomber è stato a Caivano per la festa in piazza, il difensore olandese - che torna ogni anno a Napoli senza mai spezzare il filo che lo lega all'azzurro - è stato anche a Pompei per celebrare Osimhen e compagni e regalare autografi. A quasi quarant'anni dall'ultima volta in campo.

Poi c'è chi ha sbandierato a distanza. Per volontà o per impossibilità di esserci. Tutti i vecchi campioni napoletani hanno fatto festa anche sui social. Dai messaggi strappalacrime dialle lettere firmate. Gli applausi dihanno lasciato un po' di amaro in bocca, i whatsapp dia De Laurentiis hanno confermato la caratura degli uomini che il club azzurro ha saputo crescere negli anni. Chi, invece, ha voluto festeggiare lo scudetto da vicino - anche se non in piazza - è stato: appena a cavallo della vittoria matematica di Udine, il belga era tornato in città approfittando di una pausa in Turchia. La base è sempre quella di Posillipo, intorno pochi e fidati amici, addosso invece sempre l'azzurro. Dries indossa la maglia che fu di Maradona ed è felice per lo scudetto come fosse stato in campo con tutti gli ex compagni. Un pezzo di quella coppa vista al Maradona è anche suo, così come di tutti quelli che hanno indossato la maglia napoletana negli anni precedenti. La festa con gli ex era inevitabile in questa città che non dimentica, che rende merito e che aveva attesa troppo per poter sorridere insieme con i pezzi della sua storia.