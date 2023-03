Scudetto al Napoli, la data della festa al Plebiscito: «La faremo il 4 giugno»

Napoli si prepara ad accogliere lo scudetto, una festa attesa e lunga 33 anni per la città: «Da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c'è chiaramente un problema di ordine pubblico ed anche di responsabilità dei cittadini» le parole del sindaco Gaetano Manfredi. «Dall'altro c'è la festa, che probabilmente ci sarà il 4 giugno e che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città».

«Ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale centrale in piazza Plebiscito» ha continuato Manfredi all'Ansa, con attenzione alla sicurezza «C'è ovviamente il tema dell'ordine pubblico per la gestione degli spazi e degli accessi che è sotto l'egida della Prefettura e della questura. Stiamo lavorando insieme per garantire la massima partecipazione in sicurezza che è il nostro obiettivo così come garantire un'espressione di gioia che tutti vogliamo».