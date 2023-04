Ghoulam: «Scudetto della gente, vincere a Napoli il punto più alto»

Lo scudetto l'ha solo sfiorato nel 2018. «Ma quella Juventus non ti lasciava tranquillità dovevi sempre vincere» ricorda Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli che solo la scorsa estate ha lasciato gli azzurri. «Alla fine del suo ciclo, hanno vinto le milanesi e oggi il Napoli che ha dominato dall’inizio alla fine. La società è rimasta la stessa con le cose fatte bene, dovevamo vincere, prima o poi, anzi è passato troppo tempo» ha spiegato l'algerino.

Protagonista del grande esodo di qualche mese fa. «Kalidou, Lorenzo e Dries erano uomini straordinari non solo calciatori bravi, non si possono sostituire ma i giovani hanno risposto bene» ha continuato a Canale 8 Faouzi «Vincere uno scudetto a Napoli dopo Maradona è il massimo a cui possa aspirare un calciatore, almeno per me. Il Napoli può aprire un ciclo ma prima pensiamo a vincere questo campionato.

Lo scudetto è della città a me interessa che che festeggino Napoli e i napoletani noi siamo di passaggio ma la città meritava di vincere anche prima. Anche se fossi ancora in squadra, non mi sarebbe importato vincere per me ma per la gioia da dare alla città».