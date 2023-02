Ciccio Baiano, ora allena l'Aglianese in serie D, da giovanissimo giocò nel Napoli di Maradona esordendo anche in Coppa dei Campioni al Bernabeu contro il Real Madrid, e ad Empoli lasciò il segnò, un doppio ex speciale della sfida al Castellani: «Empoli è un campo ostico e mi piace il calcio che propone Zanetti. La mentalità della squadra toscana è di giocarsela allo stesso modo contro tutti ma se il Napoli si esprime come ha fatto finora non c'è partita».

Cosa la colpisce di più del Napoli di Spalletti?

«La consapevolezza della propria forza, la convinzione di riuscire comunque a vincere la partita qualsiasi cosa possa succedere».

E poi?

«Il calcio spettacolare che propone, attraverso il gioco esalta le caratteristiche dei singoli calciatori che riescono a fare la differenza».

Osimhen e Kvara la stanno facendo in attacco.

«Sono due fenomeni, i primi che balzano agli occhi per i loro gol e i loro assist. Ma nel tridente d'attacco sono importantissimi allo stesso modo Lozano e Politano, anche se con caratteristiche diverse. Più in generale sono tutti determinanti tanto è vero che quando guardi una partita del Napoli diventa poi difficile scegliere un migliore».

Che tipo di centravanti è Osimhen?

«Uno che non ti lascia punti di riferimento, difficilissimo da marcare: non gli puoi lasciare campo perché è formidabile quando va in profondità sul lancio lungo ed è cresciuto tantissimo anche nel legare il gioco di squadra quando si abbassa per ricevere palla».

E Kvara che al primo anno in Italia è già diventato un grande protagonista?

«Quando ti punta palla al piede è imprendibile, il difensore non sa dove andare perché Kvaratskhelia giocando bene con tutti e due i piedi può attaccarti su entrambi i lati. E poi riesce a intuire le grandi giocate».

Napoli che ha un super attacco ed è anche la migliore difesa del campionato: qual è il segreto?

«L'equilibrio. Il Napoli pur attaccando con tanti uomini è una squadra sempre equilibrata, i due difensori centrali sono a ridosso della linea di centrocampo ma tutti sono bravissimi a rientrare rapidamente quando si perde palla con le marcature preventive».

Il centrocampo con Anguissa-Lobotka e Zielinski è da considerare in questo momento tra i migliori d'Europa?

«Sì, un centrocampo completo sotto tutti i punti di vista. E poi vorrei sottolineare che gira tutto a meraviglia nel Napoli chiunque sia l'interprete in campo».

Gli azzurri volano verso lo scudetto con il vantaggio di più 15 sull'Inter: come si mantiene questo ritmo?

«Continuando a fare quello che sta facendo e cioè andare in campo senza fare calcoli e non pensando a gestire ma proponendo sempre il suo calcio d'attacco per vincere. Questo sarà il modo migliore per completare il percorso».

Napoli che sta volando anche in Champions League: dove può arrivare?

«Il Napoli deve continuare a godersela quest'avventura in Champions ed è giusto che i tifosi sognino. Le favorite per me sono Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco soprattutto per la loro abitudine a giocare sempre partite dai quarti di finale in su: ci vuole anche un pizzico di fortuna ad affrontarle nel momento in cui non sono al cento per cento. Però questo Napoli può giocarsela con tutte».