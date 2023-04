«Spero che questo Napoli possa fare anche meglio del mio». Ottavio Bianchi, che guidò gli azzurri al primo scudetto e a alla vittoria della coppa Uefa, non pone limiti alla squadra allenata oggi da Luciano Spalletti. Ma non è tutto. E allora rilancia assicurando che il Napoli che si avvia al terzo scudetto della sua storia è pronto ad aprire un vero e proprio ciclo vincente.

APPROFONDIMENTI Spalletti, l'ultimo samurai: è lui il vero leader del Napoli Napoli da record in trasferta: e ora c'è la partita più importante Napoli, Lazio e Roma: tre squadre del centro-sud in testa dopo la 29esima giornata. Non era mai successo

Andiamo con ordine: cosa ha questo Napoli di tanto convincente?

«Rispetto ai miei tempi, questo Napoli ha fatto un passo in avanti enorme di mentalità».

Ci dica di più.

«Quando sono arrivato io in panchina a Napoli non si era mai vinto nulla e si arrivava da posizioni in classifica molto basse, addirittura si era lottato per la salvezza. Per vincere devi stare sempre nelle parti alte, cosa che questo Napoli sta facendo oramai da anni. È chiaro che da un momento all'altro può arrivare il grande successo. E quello di quest'anno è frutto di un lavoro in profondità, che parte dalla società e passa dall'allenatore ai giocatori. I risultati vincenti non sono frutto di un caso ma di un lavoro di preparazione che è stato fatto negli anni».

Lei non aveva dubbi?

«L'unica cosa che mi ha stupito è l'impatto dei nuovi. Nessuno si aspettava che tanti giocatori appena arrivati potessero essere così devastanti da subito in serie A».

Lei che difficoltà ebbe al suo arrivo a Napoli?

«Gestire giocatori e piazza non era facile. Perché a Napoli non erano abituati a vincere. Bisognava avere una gestione completamente diversa. E infatti all'inizio nemmeno io volevo accettare la chiamata del Napoli. C'erano tanti alti e bassi e anche con Allodi e Ferlaino si parlava tanto per cercare di tenere sempre equilibrio: non era facile».

Lei che tecnica usava?

«A volte usavo delle armi non convenzionali, tipo incazzature ad arte per tenere alta la tensione. Mentre adesso mi sembra che funzioni tutti, dalla società in giù».

Se guarda questo Napoli, a cosa pensa?

«Che è una squadra matura, una squadra che ragiona da grande. Giocatori e ambiente hanno fatto il salto di qualità e mi aspetto non solo che vinca quest'anno, ma che possa continuare a restare in alto. Perché no: può aprire un ciclo vincente».

Ora cosa si aspetta?

«Ho imparato con l'esperienza che la cosa più difficile non è tanto arrivare a vincere, ma mantenere lo status da vincente. È faticoso trasportare una sfera sulla cima della piramide, ma la cosa più faticosa è tenerla in equilibro sulla punta».

Qual è l'elemento chiave del Napoli?

«Lo zoccolo duro della squadra è quello che sposta gli equilibri. In ogni partita si fa fatica a individuare il peggiore in campo del Napoli. Esiste lo zoccolo duro della squadra che ha un rendimento elevato e poi il solista che mette la ciliegina sulla torta. Il Napoli sta facendo cose strabilianti, ma anche le altre rivali stanno facendo il minimo storico. Questo senza togliere nulla agli azzurri che sono stati bravissimi a cogliere il momento di difficoltà delle altre».

Lei ha vissuto l'era in cui le sfide Napoli-Milan valevano lo scudetto: ora si giocheranno un posto tra le prime quattro d'Europa. Cosa cambia rispetto al campionato?

«Premessa: il 4-0 del Maradona non vale niente. Le sconfitte bruciano sempre e lasciano un po' di scorie, ma in Europa cambia tutto».

Ovvero?

«L'atteggiamento, innanzitutto. Adesso i gol in trasferta non valgono più doppio, mentre e prima era importantissimo non subire in casa. La coppa è sempre un punto interrogativo: ora come ora ci sono più di 20 punti tra le due squadre e non ci dovrebbe essere partita, eppure vedi che perdi 4-0 in casa. Nelle coppe è ancora peggio».

Come si preparano queste sfide?

«Sotto il punto di vista mentale sono partite più facili da preparare. Perché è talmente tanto l'entusiasmo e la tensione della partita che devi fare solo da pompiere. Al contrario diventa complicato quando c'è esaltazione. E non devi mai sottovalutare nessuno perché tutti vogliono battere il protagonista del momento. Anche il campione del mondo di pugilato va ko alla prima ripresa se non si è preparato bene».

Cosa può essere determinante nella doppia sfida?

«Arrivati a questo punto conterà lo stato di forma in cui arrivi. I giocatori più importanti sono quelli che nelle partite secche ti fanno vincere e se ci arrivano logori possono essere un problema. Ma il Napoli mi da l'impressione di essere maturo».

Nel 1989 il suo Napoli giocò il derby in coppa Uefa contro la Juve.

«Io preferivo sempre evitare un derby italiano in Europa. Perché le squadre di serie A ti conoscono bene e anche l'atmosfera è particolare. Mentre quando giochi con le straniere è diverso. Le squadre italiane ti portano sempre qualche insidia in più. Ma va detto che questo Napoli mi sembra talmente importante che un'avversaria vale l'altra a questo punto».

Quella sfida fu vinta dagli azzurri nella gara di ritorno al San Paolo: quanto può contare il fattore campo?

«Ci può essere un piccolo vantaggio psicologico a giocare in casa al ritorno, ma anche da calciatore ho sembra badato poco a queste cose. Quando vai in campo non contava dove si giochi».

Che idea si è fatto del gioco di Spalletti?

«Il Napoli è particolarmente piacevole da vedere: è uno spettacolo e anche quando mancano i giocatori chiave ha sempre fatto molto bene».

E il Milan di Pioli?

«Fanno alti e bassi e hanno dei problemi notevolissimi, come molte altre squadre in questo campionato».