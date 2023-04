Scudetto del Napoli, anche New York pronta a celebrare la festa con tre maxischermi

Anche la città di New York si prepara ai festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli. Anche se l'ufficializzazione arriverà solo dopo l'esito del derby con la Salernitana e della partita tra Inter e Lazio, la folta colonia di tifosi del napoli che vivono nella Grande Mela è pronta a sostenere la squadra di Spalletti ritrovandosi già di prima mattina, nella sede del Napoli Club NYC da Ribalta, in zona Union Square.

Sono stati allestiti tre schermi giganti, un grande tricolore è stato posizionato all'ingresso, e se i risultati combineranno, ci sarà una festa spontanea fino a sera. Per l'ultima di campionato, invece, il 4 giugno, un intero isolato sulla 12/a strada tra University e Broadway (sede del club Napoli NYC) sarà chiuso al traffico automobilistico e ci sarà un collegamento diretto tra le due città, che si trovano sullo stesso parallelo, il 41/0.