La prima tappa di Antonio Navarra, 83enne pensionato, è ogni giorno in piazza Municipio. Napoletani e turisti si avvicinano alla sua auto - la 500 riverniciata d' azzurro con la bandiera del Napoli - che guida da settimane per le vie della città.

«Dallo scorso novembre, per la precisione. Da quando ho capito che questo sarebbe stato l'anno buono. E sull'auto ho appena messo il cartello con tre stelle, quanti saranno tra due mesi i nostri scudetti».

Napoletani e turisti scattano foto. Prima tappa davanti al Comune, poi il giro in centro a bordo della 500 che viene accolta con applausi dai tifosi. «Tanti giovani non hanno visto i due scudetti e la Coppa Uefa, non immaginano cosa accadrà qui... Siamo pronti per festeggiare in primavera con Spalletti e i ragazzi. Anzi, ho un sogno che vorrei si potesse realizzare».

Immaginando di partecipare al carosello di auto nel giorno della festa, Antonio spiega: «Mi piacerebbe se sulla mia auto salisse Osimhen: ci divertiremmo ad attraversare insieme la città. Il Comune intende allestire il maxi-schermo in piazza del Plebiscito per l'ultima partita, noi ci siamo già mossi per organizzare una festa che durerà sette giorni in piazza Carità, con tanto di palco. E ci sarà un'altra sorpresa». L'anticipazione del pensionato ormai beniamino dei tifosi azzurri, sciarpa azzurra e maglia del Napoli indossate tutti i giorni, riguarda altre tre 500. «Ne verniceremo una verde, una bianca e una rossa. I colori di uno scudetto meritatissimo dal Napoli che fa scuola: è un orgoglio per noi tifosi anche sapere che il calcio di Spalletti è studiato a Coverciano».