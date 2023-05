Scudetto al Napoli, Osimhen, l'agente: «Futuro? C'è feeling col Napoli»

Anche Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha voluto commentare a Sky la vittoria dello scudetto. «È una grandissima soddisfazione, ma soprattutto lo è per i tifosi del Napoli che stanno godendo per una gioia che stavano aspettando da tantissimi anni. Victor ce l’ha messa tutta per far vedere le sue qualità che magari nei primi anni non era riuscito a mostrare a causa di alcuni infortuni, ma è un campione indiscusso. Hanno fatto un ottimo risultato, da grande squadra, complimenti a tutti. Una soddisfazione per tutti».

«Si è creato un legame immenso con la città e questa cosa gli ha dato sempre più stimoli» ha continuato.

E sul futuro: «Sapevo che ci sarebbe stata questa domanda. In questo momento non è il caso di parlare di mercato. È il momento di godersi questa vittoria con i compagni, comunque c’è un grandissimo feeling coi tifosi del Napoli e con questi colori. Questo lo posso dire».