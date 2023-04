Scudetto al Napoli, Osimhen: «La città non sarà più la stessa dopo di noi»

«Se riusciremo a vincere lo scudetto, Napoli non sarà più la stessa. In città i tifosi hanno le lacrime agli occhi» dice Victor Osimhen, attaccante azzurro che non sarà protagonista della sfida di domani sera a Milano in Champions League ma il suo timbro sulla stagione l'ha già ampiamente messo: «A volte mi ritrovo i tifosi sotto casa in piena notte. Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere».

Andare lontano in Champions è possibile? «Possiamo farlo» è convinto Osimhen, così come ha dichiarato nell'ultima intervista al Daily Mail «Haaland? Sono un fan della Bundesliga, quindi l’ho seguito per un po', oggi ogni fine settimana sembra segnare due, tre, quattro gol. È uno dei migliori di questa generazione, essere paragonato a lui mi dà forza per fare di più. Ostigard è suo compagno in nazionale, mi ha parlato molto di lui e di quanto si alleni duramente, poi un giorno mi ha promesso una sua maglia e ce le siamo scambiate» ha scherzato. «Non sono il tipo di giocatore che soffre la pressione e cerco di rimanere calmo in ogni situazione. La stagione sta andando davvero bene ma sono appena all'inizio».