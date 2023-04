«29.04.1990 - Oggi come allora con un sogno nel cuore», il Napoli ha voluto aprire così la lunga attesa per la partita di oggi. Il post pubblicato ieri sui profili social del club azzurro è caratterizzato dalla frase con la data dell'ultimo scudetto vinto dal Napoli e da una foto di Maradona: alza le braccia al cielo e grida di gioia. È un'immagine che arriva dritta al cuore di tutti i tifosi perché evocativa di un momento rimasto cristallizzato per 33 anni.

Da quel giorno, da quelle braccia di Maradona al cielo (la foto, però, è di Bologna-Napoli del 22 aprile 1990), da quella festa spontanea in tutta la città, è passata una sorta di era geologica: calcistica e non solo. Innanzitutto è cambiata la «toponomastica», quel Napoli ha vinto al San Paolo, questo lo farà al Maradona. Il luogo è lo stesso ma il nome no, e questo nome è il vero filo azzurro che collega le due ere di Paradiso intervallate dall'inferno del fallimento, della retrocessione e degli anni bui. Chi era al San Paolo quel 29 aprile del 1990 per la partita del Napoli contro la Lazio se lo ricorda bene, ma a parte quello avrà sì e no conservato un paio di foto: scattate con una macchina fotografica, magari di un amico, e sviluppate nei giorni seguenti. Domani chiunque avrà almeno una ventina di scatti, una decina di selfie e almeno quattro o cinque video girati o scattati con un qualunque smartphone. Perché in 33 anni è cambiato sopratutto il modo di comunicare. Del gol di Marco Baroni, il gol dello scudetto, ci sono poche fotografie, quasi tutte scattate dalla stessa angolazione o dallo stesso punto di osservazione: da qui a una settimana ci saranno milioni di immagini, tutte diverse, tutte riprese da angoli differenti dello stadio e delle tribune. Ma non solo, per ascoltare la colonna sonora dello scudetto («Il ragazzo della Curva B» di Nino D'Angelo, ma non solo quella) bisognava munirsi di un mangianastri, un lettore di musicassette. Oggi basta avere con sé il proprio cellulare e aggiungere tutte le canzoni alla playlist «Scudetto 2023». Così come per essere informati sui risultati delle altre squadre, non serve rimanere incollati con l'orecchio alla radiolina per ascoltare gli «aggiornamenti dagli altri campi», ma basta aprire la app con tutte le variazioni minuto per minuto.

Sta di fatto che 33 anni dopo (e un giorno) la storia si può ripetere, con una casualità che poi così casuale non sembra. Come se tutto fosse stato già scritto, con il Napoli che in realtà avrebbe dovuto addirittura giocare ieri, ovvero il 29 aprile. Una storia che ritorna, nel segno dell'azzurro. Senza Maradona, certo, ma nel Maradona, per mantenere quel legame indissolubile con il più grande di tutti, con l'uomo che ha portato il Napoli più in alto nella sua storia. In questi 33 anni i tifosi napoletani ne hanno viste di tutti i colori: fallimenti, retrocessioni, cocenti delusioni. Ma ora è arrivato il momento della festa, quella più attesa, quella più desiderata. Una festa che può arrivare in una data tutt'altro che banale, perché all'indomani dell'anniversario dell'ultima vittoria. Da uno scudetto all'altro, da Maradona al Maradona: tutto secondo una storia scritta rigorosamente a tinte azzurre. Aspettando solo di scoprire chi sarà il Baroni del 2023, l'uomo indicato dal destino per mettere il segno sulla storia. E intanto Napoli già sogna, ricordando quel pomeriggio del 1990 che ora non sembra più solo un lontano ricordo di felicità.