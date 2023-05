Scudetto Napoli, la Real Casa di Borbone festeggia il successo

Anche la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie celebra lo scudetto conquistato dal Napoli dopo 33 anni. Questo il comunicato di Carlo di Borbone: «Con orgoglio si festeggia con tutta la città di Napoli questa vittoria e questo grande traguardo sportivo atteso trentatré anni. Seguiamo sempre con attenzione tutto quello che accade in Italia e in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno. Insieme alla mia famiglia, abbiamo seguito questa stagione trionfale, ricca di emozioni, che ha visto la squadra del Napoli protagonista in Italia ed anche in Europa. Il nostro cuore è ovunque nel mondo dove risiedono i tifosi del Napoli, ai quali va il nostro pensiero più affettuoso in questi momenti di festa e di gioia. Forza Napoli!»