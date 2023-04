Scudetto al Napoli, stadio Maradona aperto per Inter-Lazio? Arriva la richiesta

Ormai ci siamo, per lo scudetto manca solo l'artmetica che potrebbe arrivare già settimana prossima nel caso in cui il Napoli vincesse contro la Salernitana e se la Lazio non vincesse contro l'Inter. Nelle ultime ore, proprio per questo motivo, in molti hanno chiesto la contemporaneità tra il derby campano del Maradona e la sfida di San Siro, ipotesi però quasi utopistica data la questione dei diritti tv e a causa degli impegni che vedono l'inter impegnata in coppa italia mercoledì prossimo.

Quindi, nel caso in cui l'artimetica arrivasse proprio domenica, i tifosi azzurri non potrebbero festeggiare allo stadio. Per questo, Il presidente della commissione politiche giovanili e del lavoro del Comune di Napoli, il consigliere Luigi Musto, con un comunicato stampa, ha dichiarato di aver fatto richiesta al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per l'apertura dell'impianto di Fuorigrotta in occasione di Inter-Lazio, consentendo così ai tifosi la possibilità di poter festeggiare tutti insieme allo stadio.

Nel comunicato si legge: « L’accoglienza riservata ieri agli azzurri a Capodichino dopo la splendida vittoria a Torino è solo il preludio alla grande festa che ci sarà. Ci auguriamo, da tifosi innanzitutto, forse già domenica prossima se il Napoli dovesse battere la Salernitana nella sfida di sabato 29 aprile. E per questo che stamane ho chiesto ufficialmente al Sindaco di farsi portavoce delle tante richieste che mi stanno giungendo dai giovani soprattutto. Sarebbe un bellissimo gesto verso la tifoseria aprire lo Stadio Maradona domenica 30 Aprile e permettere di vivere la partita del Meazza tra Inter e Lazio tutti insieme, che potrebbe “consegnarci” indirettamente lo scudetto».