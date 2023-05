Scudetto Napoli, la festa dell'Hotel Britannique: «Tutto ha avuto inizio qui»

«Tutto ha avuto inizio qui». È la scritta dello striscione che appare sulle facciate dell'Hotel Britannique, la struttura di corso Vittorio Emanuele che è diventata la casa napoletana del presidente De Laurentiis. Da qui, appunto, ripartì il Napoli dopo il lockdown di tre anni fa. Nell'hotel, appena inaugurato dal patron Costanzo Jannotti Pecci, si sistemarono i dirigenti, Gattuso e i giocatori per completare la tormentata stagione. Gli azzurri tornarono in campo il 23 giugno 2020 a Verona, vincendo per 2-0.

De Laurentiis organizza tutti i suoi meeting nell'hotel e sta qui progettando il futuro della squadra tornata campione d'Italia dopo 33 anni.