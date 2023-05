Scudetto Napoli, in radio «Tutto vero» il nuovo singolo di Decibel Bellini, Jovine ed Emiliana Cantone

Da venerdì 5 maggio arriva in radio “Tutto Vero”, il singolo di Decibel Bellini, Jovine ed Emiliana Cantone, già disponibile in digitale negli store e sulle piattaforme. In un comunicato si legge: «“Tutto vero” nasce dall’esigenza di rendere omaggio al Napoli Calcio, ai giocatori e ai tifosi. Dopo più di trent’anni d'attesa stiamo per vivere un momento magico, di riscatto per Napoli e per tutti i napoletani».

«Il brano - affermano i tre artisti - è una dedica speciale a chi può godersi tutta la gioia di questo momento e a chi purtroppo non c’è più ma da lassù sicuramente, continua a sostenere il sogno azzurro, come Diego Armando Maradona».

«Il video girato in uno dei quartieri più storici della città, il Rione Sanità - racconta il regista Marco Cantone - mostra un tipico pranzo domenicale che si svolge tra vicoli tutti allestiti a festa, dove è forte la voglia di condividere la gioia del momento per tutta la città di Napoli. Ognuno mette a disposizione quello che ha. Del resto i napoletani sono proprio così, gioiosi e generosi».