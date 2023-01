Scudetto, ecco quanto si può vincere scommettendo 10 euro sul Napoli

Dodici punti di vantaggio e un titolo che ora sembra solo una formalità. Anche i bookmaker chiudono virtualmente il campionato dopo il crollo del Milan all'Olimpico, con il Napoli ormai in piena fuga.

Lo scudetto agli azzurri è ora offerto a 1,12 da Planetwin365 e William Hill, una quota praticamente simbolica (giocando 10 euro se ne vincerebbero solo 11,20) e con la squadra di Pioli lontanissima a 13, adesso terza alle spalle dell'Inter, data a 12. Spalletti e i suoi prendono il largo anche nelle scommesse sul miglior attacco del campionato: con 46 gol già all'attivo, il traguardo in questo caso vale 1,24, con l'Atalanta seconda a 4,50.

Per il reparto avanzato Victor Osimhen spicca anche sul tabellone del capocannoniere, dove è a 1,44, in netto vantaggio su Lautaro (6,75) e Immobile. Più equilibrato, infine, il duello per la miglior difesa, con il Napoli sempre avanti (a 1,70) in questo caso tallonato dalla Juventus (2,20).