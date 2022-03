Senegal in festa con Koulibaly: «Ora speriamo di far bene in Qatar»

Il grande brivido del primo rigore sbagliato, poi la festa finale. Nemmeno due mesi dopo la grande vittoria in Coppa d'Africa, il Senegal di Kalidou Koulibaly fa ancora festa, stavolta per l'accesso al prossimo Mondiale 2022 in Qatar. «Lo avete visto tutti, è stata una gara dura. Ma non abbiamo subìto gol, abbiamo rimontato il gol dell'andata e siamo arrivati ai rigori. Abbiamo fatto tutto al meglio», ha detto il difensore del Napoli a fine partita.

«Il Senegal sta facendo le cose per bene, speriamo di poterle fare anche al Mondiale», le parole di Koulibaly ai media senegalesi prima di fare ritorno verso Napoli. «A volte si può sbagliare, come abbiamo sbagliato i rigori, ma alla fine vogliamo solo il meglio per il nostro Paese. Abbiamo guadagnato un Mondiale, non possiamo che esserne felici. È una gioia incredibile».

Una doppia gioia napoletana in Africa, visto che anche il Camerun di Zambo Anguissa (assente per infortunio) ha saputo guadagnarsi la qualificazione battendo l'Algeria.