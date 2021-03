Napoli, Senesi non pensa al mercato: «Non ho parlato con altri club»

Tra i nomi segnati sulla lista di mercato del Napoli, sicuramente quello di Marcos Senesi, argentino difensore del Feyenorrd di 23 anni che potrebbe essere un'ottima opzione con la eventuale partenza di Kalidou Koulibaly in estate. Il difensore, oggi in Olanda, ha voluto però chiarire che al momento non pensa al futuro ad altri club e che «L'unico a gestire i miei interessi è mio padre», ha precisato.

«Vorrei chiarire subito una cosa: non ho parlato con nessun altro club, sono pienamente coinvolto nel progetto Feyenoord» le parole di Senesi riportate in Olanda da AD. «Questo club deve conquistare un biglietto per l'Europa e faremo tutto per riuscirci. Se gioco bene, la Copa America con l'Argentina è una possibilità. Quindi c'è ancora molto da fare per il club e per me, non ho affatto in mente un trasferimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA