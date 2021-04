Senesi al Napoli, sarà asta europea: c'è anche il Barcellona sul difensore

Il nome di Marcos Senesi comincia ad essere sempre più opzionato dai club europei. L'ultima squadra ad essersi messa in fila per il difensore argentino - che piace tanto anche al Napoli per la prossima estate - sembra essere il Barcellona che deve rifarsi il look in difesa e ha messo il nome del calciatore del Feyenoord nella lunga lista di calciatori da seguire.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana avrebbero chiesto informazioni per diversi profili tra cui l'argentino Senesi. Il Feyenoord potrebbe lasciarlo andare in estate ma solo se l'offerta sarà convincente. Gli altri centrali seguiti dal Barcellona sono Lisandro Martínez, altro argentino che gioca in Olanda, oltre a Alessio Romagnoli del Milan.