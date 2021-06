Senesi aspetta il Napoli: «Ma colpo difficile senza cessioni»

«Se nel Napoli non parte qualcuno difficilmente arriverà qualcun altro». Così Fabio Parisi, intermediario di Marcos Senesi, parla a Radio Kiss Kiss in vista del mercato estivo. «Senesi ha un grande potenziale e ha dimostrato in Olanda di essere un grandissimo giocatore di prospettiva e qualità. Lo scouting del Napoli non è stupido e quindi ha seguito Marcos, poi a dire se ci sarà un’opportunità c’é da aspettare».

«Al Napoli sanno il tipo di calcio che fa Spalletti, se decideranno di prendere Senesi lo faranno con consapevolezza» ha continuato parlando dell'argentino che piace agli azzurri. «A Senesi piace il Napoli? Come si fa a non gradire una piazza come Napoli? Soprattutto per un argentino, sarebbe sicuramente una destinazione gradita».