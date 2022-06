Senesi dopo Koulibaly? «Al Napoli piace ma costa tanto»

Chi potrebbe prendere il posto di Kalidou Koulibaly in azzurro se il difensore dovesse partire? «Senesi del Feyenoord sarebbe un’alternativa interessante, il giocatore è forte, è stato certamente monitorato anche se non credo sia l’unico» ha spiegato Fabio Parisi, agente e intermediario del difensore argentino.

Senesi, che il Ct Mancini voleva anche in nazionale per le sue chiare origini italiane, cerca squadra per lasciare l'Eredivisie. «Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato. Il Napoli comunque lo conosce, è giovane, argentino dal passaporto comunitario, anche se le botteghe olandesi sono un po’ care» ha detto Parisi a VikONos Radio.