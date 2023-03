Serena Autieri e lo scudetto del Napoli: «Spogliarello? Chiedo a mio marito»

La famosa attrice napoletana, Serena Autieri, in un'intervista rilasciata al settimanale “Oggi” ha parlato del suo amore per il Napoli e del possibile scudetto in arrivo.

L'artista ha fatto anche una promessa ai tifosi in caso di vittoria del titolo: «Dovrei chiedere il permesso a mio marito di fare un piccolo strip-tease. Di sicuro mi piacerebbe cantare al “Maradona”: aprirei con “o surdato ‘nnammurato” e chiuderei con “un giorno all’improvviso mi innamorai di te”».

Serena Autieri ha poi continuato: «Il canto è anche una preghiera, abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov’è. Sarebbe un modo per ringraziare i giocatori, Spalletti, la città e il presidente De Laurentiis».