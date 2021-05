Sergio Conceicao, chi è e come gioca: 4-4-2, pochi sorrisi e voglia di stupire

A sentire gli ex compagni di squadra, diventare allenatore non deve essere stato un passaggio naturale. Serioso, schivo, spesso quasi arrabbiato. Sergio Conceicao non è il portoghese tutto sorrisi che qualcuno si aspetterebbe. Centrocampista dai piedi buoni e dalla grinta infinita da calciatore, oggi uno degli allenatori europei in rampa di lancio: ha cominciato in punta di piedi e senza farsi notare, ma nell’ultimo quadriennio i riflettori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati