Sergio Conceicao resta al Porto: niente Napoli, il rinnovo è più vicino

È sembrato a un passo dalla panchina azzurra per almeno 24 ore, ma Sergio Conceicao e il Napoli non si incontreranno. L'allenatore 46enne portoghese sembra infatti a un passo dal rinnovo con il Porto, la squadra che gli ha aperto le porte della panchina nel 2017 e con cui in questi anni ha vinto tutto tra campionato e coppe nazionali.

Dopo aver riportato la squadra in Champions League per l'ennesima volta, Conceicao potrà dunque continuare la sua avventura in Portogallo vista la volontà di disputare la più importante competizione europea per club anche il prossimo anno. Secondo A Bola, tra il portoghese e il club ci sono stati piùincontri nelle ultime ore che sfoceranno al nuovo accordo per i prossimi anni.