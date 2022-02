Napoli primo in classifica nel 2022: flop Inter, solo la Juve tiene il passo

Il finale di 2021 non aveva lasciato troppe certezze, ma il nuovo anno ha portato in dote a Luciano Spalletti anche un nuovo Napoli. Gli azzurri inanellano a Venezia la quarta vittoria di fila, un ruolino di marcia importante e continuo che mancava da quasi quattro mesi per Osimhen e compagni, protagonisti anche sulla laguna. Il calendario e le difficoltà altrui danno anche una mano: in questo avvio di 2022, infatti, gli azzurri sarebbero primi nella parziale classifica, avendo messo insieme 13 punti sui 15 fin qui disponibili. L'unico passaggio a vuoto era arrivato nel giorno dell'Epifania, contro la Juventus.

E sono proprio i bianconeri di Allegri gli unici a tenere il passo del Napoli in questo nuovo anno. La Juventus insegue con 11 punti sui 15 disponibili nel 2022, frutto di tre vittorie e due pareggi, contro gli azzurri nella prima partita dell'anno e contro il Milan a San Siro, due settimane fa. Al terzo posto ci sarebbero i rossoneri, reduci dalla bella ed entusiasmante vittoria nel derby, con 10 punti messi insieme. E alla pari anche la sorpresa Cagliari, capace di mettere di fila tre vittorie e 10 punti con Mazzarri nel nuovo anno, per un ruolino da zona Champions League.

Più staccate sembrano le due nerazzurre che hanno anche una partita da recuperare. L'Inter deve provare a non sentire troppo il colpo ricevuto nel derby, nel 2022 ha giocato solo quattro partite - la sfida del 6 gennaio con il Bologna è stata rinviata per problematiche covid ed è in attesa di essere recuperata - mettendo insieme appena 7 punti per un provvisiorio 9° posto della speciale classifica. Addirittura 5 ne ha fatti l'Atalanta, che sarebbe oggi 11ma: la squadra di Gasperini ha vinto solo contro l'Udinese nel nuovo anno, fermandosi contro Inter e Lazio e facendosi battere clamorosamente a domicilio dal Cagliari, nell'ultimo weekend.