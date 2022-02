Napoli, il 2022 è tutto azzurro: nessuno come Spalletti al ritorno

Il primo posto in classifica non è un caso, perché il Napoli di Luciano Spalletti vola nel nuovo anno. Come riportato da Opta Italia, infatti, nel 2022 quella azzurra è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A. Dietro Insigne e compagni ci sono Verona e Juventus (16), poi Milan e Cagliari (15). In ritardo soprattutto l'Inter (che ha ancora una gara da recuperare contro il Bologna), coi nerazzurri che hanno messo insieme soli 9 punti per ora.

18 - Nel 2022 il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (18 in 8 gare) in Serie A. Passo.#LazioNapoli pic.twitter.com/DALwSKoSGT — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 27, 2022