Era sparita dalla scena, la Coppa Italia. Ha fatto la ricomparsa ieri in Lega Calcio, quando Dal Pino e i presidenti hanno ipotizzato che siano proprio le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter a dare il via alla ripartenza del calcio. Una tentazione. Due gare altamente simboliche, non c'è che dire. Già, il piano della Confidustria del pallone prevede che 3 o 4 giorni prima dell'eventuale start per la serie A - ipotizzata ancora una volta nel week end del 30 e del 31 maggio - possa scendere in campo la Coppa Italia. Con diretta sulla Rai e ovviamente a porte chiuse. È bene ricordarsi che siamo ancora nel campo delle ipotesi, che spetta al governo e dunque al premier Conte decidere cosa sarà del calcio. E che lo deciderà nei prossimi giorni. Ma chi ha in mano le redini dello sport più amato di tutti, sta già gettando le basi per la ripartenza. Ma il semaforo verde ancora non è scattato. Ma è chiaro che il mondo del calcio è pronto davvero a sfidare tutti: d'altronde, proprio martedì, è trapelato il piano della final eight a Istanbul della Champions League, con il Napoli impegnato in Turchia con il Barcellona per il ritorno degli ottavi.Restano i timori dei virologi, la paura di una pandemia che comunque anche ieri ha registrato un alto numero di decessi, le preoccupazioni per il fatto che a Bergamo, Brescia, Milano la normalità non è proprio dietro l'angolo. Le società accetteranno il campo neutro (e le porte chiuse, naturalmente), probabilmente al Sud. Ma il calcio lavora per concludere la stagione in estate. Poi magari non ci riuscirà, ma questa è la direzione. E non a caso Gravina, il presidente della Figc, ieri ha incontrato la commissione presieduta dal professor Zeppilli per stilare un primo report (quello finale è atteso per la prossima settimana) per consentire la ripartenza del calcio. Il piano prevede che le squadre vadano in ritiro permanente, test effettuati dai medici sociali e una possibile partenza dei campionati scaglionata, con precedenza (assoluta) alla Serie A. La commissione medica incaricata dalla Federcalcio di stilare i criteri per far ricominciare gli allenamenti alle squadre ha già di fatto strutturato un programma concreto e dettagliato. Ammesso e (non ancora) concesso che il governo stabilisca quando e se sarà possibile ricominciare allenamenti e campionati. Dunque, giocatori, staff e personale vario dovranno sottoporsi a numerosi test. Per prima cosa i tesserati saranno attesi da due tamponi a distanza di 4-5 giorni e da test sierologici continui. Per almeno il primo mese, le squadre saranno chiuse in ritiro assoluto: niente visite dall'esterno, niente ritorno a casa la sera, tutti in una sorta di quarantena permanente in centri sportivi (o alberghi) sanificati e blindati. Il Napoli ha già sanificato il centro tecnico di Castel Volturno: quindi, il ritiro inizierà appena il governo darà il via libera. I test li effettueranno i medici sociali con una supervisione esterna e verranno utilizzate strutture private. La Figc ha la speranza di poter ricominciare il 4 maggio gli allenamenti. In tal caso, i test e gli accertamenti inizieranno attorno al 28-29 aprile. Controlli, visite di idoneità per tutti, visto che gli studi autoptici hanno evidenziato frequenti complicazioni cardiache per chi è stato colpito dal virus. E gli altri campionati? Si fa davvero fatica a immaginare i club di serie C e di serie D capaci di ottemperare a questo genere di protocollo. Così come i test in così pochi giorni sembrano fuori dalla portata di molte società di serie B. Giusto, dunque, avere dubbi sul fatto che questi tornei possa davvero ripartire.Il presidente della Sampdoria col passare dei giorni sta ammorbidendo la sua posizione contraria alla ripartenza. Cellino, il proprietario del Brescia (ultimo in classifica) punta ancora i piedi. «Se serve che il Brescia retroceda per salvare il calcio, io accetto la retrocessione senza fare causa a nessuno e ci vado a testa alta in serie B. Stiamo vivendo una tragedia, vivo a Brescia e sto vedendo cose che non auguro a nessuno di vedere, ecco perché mi arrabbio. Di andare in serie B non me ne frega niente e invece c'è qualche presidente che pensa di saperne più dei medici». Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria, diventa invece possibilista. «Sono per concludere il campionato, voglio dirlo chiaramente, non sono contrario. Capisco l'emozione che ci possono dare i ragazzi che vanno in campo. Ma che succede se, durante il campionato, un calciatore si ammala? Mandiamo in quarantena tutta la squadra? O lo consideriamo come un infortunio normale? Si può riprendere con delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli allenamenti? Coi calciatori a quattro metri l'uno dall'altro e l'allenatore col megafono dal balcone? Per me è follia».