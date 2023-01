Napoli al palo: solo la Roma ha colpito più legni degli azzurri

La forza offensiva del Napoli di Luciano Spalletti non sempre si trasforma in gol: gli azzurri, infatti, sono la seconda squadra della attuale Serie A per legni colpiti. Già in dieci occasioni, infatti, Osimhen e compagni hanno colpito pali o traverse in campionato, l'ultimo con Elmas nella trasferta sul campo della Salernitana. Al primo posto dell'attuale classifica c'è la Roma di José Mourinho, che arriverà al Maradona proprio la prossima domenica: una sfida al palo per azzurri e giallorossi.