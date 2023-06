Serie A, Top 11 con cinque calciatori del Napoli: c'è anche Lobotka

Ci sono cinque calciatori del Napoli nella squadra ideale della stagione 2022/23 appena conclusa stilata da Opta Italia, la piattaforma di dati e analisi che fornisce supporto ufficiale alla Lega Serie A. Kim Min-Jae e Di Lorenzo in difesa, Lobotka in mezzo al campo, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.

11 - Qui la Top XI della Serie A 2022/23 basata sui dati Opta. Gala. pic.twitter.com/WnnoXIHKTx — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 5, 2023

Dopo il Napoli, la squadra più rappresentata è sono Inter (Lautaro e Barella) e Lazio (Milinkovic e Provedel), a completare la squadra ci pensano Carlos Augusto (Monza) e Smalling (Roma).