Simeone applaude tutto il Napoli: «Incredibili, ora continuiamo così»

«Finita un’incredibile fase a gironi in cui abbiamo dato il massimo come squadra e siamo orgogliosi del lavoro fatto». A parlare, anzi a scrivere via social è Giovanni Simeone, ariete argentino del Napoli che ha scritto ai tifosi dopo l'ultima gara di Champions League nel girone, a Liverpool contro i Reds. Una sconfitta indolore per gli azzurri: «Primo posto, primo obiettivo raggiunto e tanta voglia di continuare su questa strada!» le parole dell'argentino.