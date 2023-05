Simeone richiamato da Scaloni: sarà in tour con l'Argentina a giugno

Giovanni Simeone ancora in nazionale: l'attaccante del Napoli è stato confermato da Lionel Scaloni e sarà ancora con l'Argentina campione del mondo al termine del campionato, inserito nelle ultime convocazioni per il tour asiatico che l'Albiceleste sosterrà a giugno. L'Argentina affronterà Australia e Indonesia: la prima gara contro gli australiani si giocherà il 15 in Cina, poi la sfida a Giacarta contro gli indonesiani. Le due amichevoli estive saranno l'ultima occasione per il Cholito per conquistarsi un posto in vista delle prossime qualificazioni al Mondiale che partiranno già a settembre.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio.



¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! 😁💙🤍💙 pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 27, 2023