Simeone aspetta il campo: «Che voglia di ricominciare»

Tra i più utilizzati in questa estate di lavoro tra Trentino e Abruzzo, Giovanni Simeone non vede l'ora di tornare a fare sul serio. Direttamente dal suo account Instagram ufficiale, il Cholito ha voluto scrivere ai tifosi: «Che voglia di ricominciare» ha scritto l'argentino, pubblicando in rete due scatti in campo dello scorso anno. Nelle amichevoli estive, Simeone è stato il più in palla, con anche tre gol nelle tre uscite viste fin qui a Castel di Sangro.