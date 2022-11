Simeone, a Bergamo punti pesanti: «Sorteggio? Non c'è solo il Psg»

Protagonista di questo avvio di stagione napoletana, Giovanni Simeone sprona il Napoli a fare ancora di più. «Siamo solo all'inizio, sono contento di essere qui e lavorare con questo gruppo. I miei compagni mi fanno crescere e capire tante cose che magari prima non vedevo» ha detto l'argentino «Ho sempre voluto essere qua. Vivo tutto con emozione e voglia, lo volevo sin da piccolo. Ora sono a Napoli e continuo a sognare in grande perchè so di non avere limiti. Il Mondiale? Ho fatto tutto il possibile per far capire all'allenatore che voglio esserci, ma adesso sta a lui decidere se ci sarò».

Prima dell'Argentina, però, c'è ancora il Napoli. «Con l'Atalanta sarà una partita molto importante, sarebbero tre punti pesanti da portarci a casa. Il campionato è lungo ed ogni partita è importantissima» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Abbiamo fatto bene in Champions League, crescendo in ogni partita e dimostrando che il Napoli è questo. Sorteggi? Sarà bello vedere con chi giocheremo, ma tutte le squadre rimaste sono forti. Non solo il Psg, anche il Borussia ed altre squadre forti che ti possono mettere in difficoltà. Chiunque venga sorteggiato noi saremo pronti a dimostrare chi è il Napoli».