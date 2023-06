Simeone, la dedica ad Astori: «Ho capito subito che a Udine sarebbe stato speciale»

Nuovo speciale dedicato da Dazn allo scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, che oggi giocherà l'ultima gara della stagione in casa contro la Sampdoria. Particolare retroscena quello svelato da Giovanni Simeone: «Quando senti qualcosa dentro di te, devi andare. E qualcosa dentro me diceva di andare a Napoli. Alla prima in panchina ho visto una giocata di Kvara e ho detto a Raspadori: “Ma come giochiamo qua?” A Udine abbiamo dormito nell’albergo in cui è scomparso Davide Astori. Ho dormito nella stanza in cui l’avevo visto l’ultima volta. Ho capito che era quella la giornata speciale».

Tra i protwagonisti intervistati anche Mario Rui: «L’estate scorsa c’era un’aria strana. Sono andati via calciatori che hanno fatto la storia, un capitano come Insigne o una leggenda come Mertens. Capitano? Spalletti ci ha chiamato in quattro o cinque per scegliere. Kvaratskhelia l’ho scoperto su internet, sono andato a vedere le sue giocate». E il capitano Giovanni Di Lorenzo: «Dopo la sosta tutti si aspettavano il calo.

Ma dopo l’Inter siamo ripartiti come sempre. La vittoria con la Juve a gennaio ha determinato tutto il campionato, ma quando Simeone ha fatto gol alla Roma ho pensato che questo era l’anno buono».