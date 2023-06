Simeone, gol e dedica: la 10 per i Maradona in tribuna

Un gol speciale per Giovanni Simeone, l'attaccante azzurro che lascia il segno nell'ultima sfida di campionato contro la Sampdoria e corre sotto i tifosi per celebrare la marcatura. L'attaccante argentino ha voluto festeggiare esultando con una maglia azzurra numero 10, quella indossata dal connazionale Diego Armando Maradona di cui è fan sin dal primo giorno. Un tributo anche ai presenti in Tribuna: allo stadio di Fuorigrotta, infatti, questa sera ci sono Claudia Villafane e Gianina Maradona, moglie e figlia del Pibe de Oro, anche loro protagonista della sua epopea azzurra.