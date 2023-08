Simeone, infortunio choc per il fratello del Cholito: «Sono con te»

Brutto infortunio per Giuliano Simeone durante l'amichevole tra il suo Alavés e il Burgos. Il fratello di Giovanni ha subito un'entrata killer da parte di un avversario ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo i primi soccorsi in campo. Un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi: frattura del perone e lussazione della caviglia. «Ma è solo una parte del cammino. Siamo tutti con te» le parole del Cholito per il fratello tramite i social. Anche il Napoli ha voluto mandare un messaggio al calciatore argentino: «Forza Giuliano» ha scritto il club azzurro dai suoi canali ufficiali.