Simeone, infortunio (quasi) alle spalle: il rientro contro la Salernitana

Si avvicina il rientro per Giovanni Simeone che fu costretto a fermarsi per un infortunio muscolare durante il match di Lecce. Il centravanti argentino dovrebbe farcela in tempo utile a recuperare per il derby di fine mese contro la Salernitana, oppure per la trasferta successiva contro l'Udinese.

Il Cholito sarà importante per il rush finale di stagione, una soluzione in più molto importante in attacco per le sue caratteristiche in area di rigore: quest'anno il suo rendimento è stato molto elevato soprattutto in Champions League dove nella fase a gironi è riuscito a mettere a segno quattro reti.

In campionato ha segnato tre gol, due pesantissimi quello della vittoria per 2-1 allo stadio Meazza contro il Milan (un colpo di testa spettacolare sul cross di Mario Rui) e quelllo del 2-1 alla Roma (un sinistro fantastico all'incrocio dei pali) ed è andato a segno anche nella trasferta contro la Cremonese.